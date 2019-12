Selon nos informations, la Belgique a pu, la semaine passée, faire revenir à Bruxelles une enfant âgée de 6 ans, conçue en Syrie, fille d’une très jeune maman de nationalité syrienne et d’un père libanais.

Alors que le couple s’était établi en Belgique comme candidats réfugiés, le père enlevait Nadia en janvier 2018 et l’amenait au Liban. Pendant 23 mois, le parquet de Bruxelles et une équipe spécialisée de la police judiciaire fédérale, Child Focus, les services sociaux des Affaires étrangères, une ONG libanaise, l’ambassade de Belgique à Beyrouth et l’avocat Mehdi Abbes ont uni leurs efforts pour obtenir le retour en Belgique de la petite Nadia.

Dont le premier geste, à sa descente d’avion, fut de courir dans les bras de sa mère. Celle-ci avait 12 ans quand elle l’a mise au monde en 2013.

(...)