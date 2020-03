Manipulés, des enfants souffriraient du syndrome d’aliénation parentale. Une réalité pour les un(e)s, un gadget balancé dans les tribunaux pour d’autres.

Robert (prénom d’emprunt) ne voit plus son enfant depuis plusieurs années : " Lors de notre séparation, mon ex-épouse m’a accusé d’actes pédophiliques. À tort. Au final, ses plaintes ont été classées sans suite. Au début, je voyais mon enfant dans un espace-rencontre mais, très vite, la maman ne me l’a plus présenté. Jusqu’au jour où c’est mon enfant lui-même qui ne voulait plus me voir. Il l’a dit devant les services d’aide à la jeunesse. Pour moi, il a subi un lavage de cerveau. À force de me noircir, la maman a fini par croire ce qu’elle avançait et pense qu’en agissant ainsi, elle le protège. "