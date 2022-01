Il y aura demain jeudi exactement un mois qu’un Belge, Marc Moerman, est incarcéré à Meknès, et les informations qui parviennent en Belgique inquiètent. "Ce qu’ils reçoivent à manger, on ne le donnerait pas à un chien. On ne le reconnaîtra pas quand il sortira de cette prison. Marc perd son pantalon tellement il a maigri. C’est dans ces conditions qu’il devra se défendre là-bas, celles d’un homme diminué physiquement et mentalement, et nous estimons que ce n’est pas acceptable."

Quand il quittait Bruxelles le 25 novembre 2021, accompagné de son avocat bruxellois Me Mehdi Abbes, Marc Moerman, 58 ans, n’avait plus revu son fils depuis le 26 juin 2020. Jusqu’alors, comme le montrent les photos ci-contre, tout semblait aller pour le mieux dans ce couple marié depuis plusieurs années. La mésentente s’est installée quand Samira, d’origine marocaine et de douze ans plus jeune, exigeait des sommes d’argent que Marc refusait de continuer de donner. Tout s’est précipité.