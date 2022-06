"En descendant les escaliers pour aller vers la cuisine, je découvre le corps de ma fille pendu à la mezzanine… Mon premier réflexe est de prendre ses jambes déjà froides et dures entre mes bras et de crier son prénom de toutes mes forces, avec la douleur la plus intense que je ne ressentirai jamais."

Dans son ouvrage Maeva, une belle étoile filante, Maria Isabel Villalobos livre sous forme de journal intime un témoignage poignant concernant sa fille de 13 ans qui a mis fin à ses jours le 13 janvier 2020 à la suite de faits de cyberharcèlement. Ce n’est que plusieurs jours après le drame que Maria a pris connaissance des faits de harcèlement dont souffrait sa fille. Ses trois frères ignoraient tout de son malheur également. "Il m’est insupportable de savoir aujourd’hui qu’elle a souffert en silence de harcèlement pendant des mois, qu’elle a subi des insultes de la part de certains garçons de sa classe et surtout de la part de Clovis, le garçon qui comptait tant pour elle, témoigne Maria. En plus, elle était le souffre-douleur d’une professeure et était rabaissée par d’autres. Les punitions de nettoyage qu’elle recevait pour quelques retards la rendaient triste, car certains de ses camarades en profitaient pour se moquer d’elle davantage encore."

(...)