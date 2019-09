Ce samedi, de nombreux Français ont passé la frontière pour assister au mariage d'un des leurs avec une Houdinoise (La Louvière) d'origine marocaine. Ils s'étaient déjà faits remarquer sur le chemin de l'aller mais leur retour n'en n'a été que plus spectaculaire.

Des vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux. Les automobilistes ayant croisé la route des mariés et de leurs invités ont été des plus étonnés d'observer un tel comportement. Les fêtards n'y sont pas allés de main morte: ils n'ont pas hésité à bloquer des ronds-points, carreaux et portières ouvertes, musique à fond...

La police de la zone de Binche-Anderlues est intervenue. Les membres de la zone aidés par ceux de celle de Lermes ont fini par interpeller les occupants des voitures "perturbatrices" à hauteur de Haulchin (Estinnes). "Même si certains véhicules nous ont échappé, nous avons pu arrêter au moins une bonne vingtaine de voitures. Nous avons pu identifier les occupants avant de les laisser fêter le mariage en France", nous a confié Laurent Raspe, chef de la police de Binche-Anderlues.

Et de poursuivre: "Ces individus ont commis -nous disposons de plusieurs vidéos- une entrave méchante à la circulation. Il faut savoir qu'une telle entrave est passible de la Cour d'Assises. Dans ce cas, ces personnes se retrouveront très certainement devant le tribunal correctionnel. Il y a eu des dégradations. Certains automobilistes nous ont précisé avoir reçu des bouteilles sur leur voiture! Ils nous ont indiqué qu'ils allaient porter plainte. Les mariés risquent gros. C'est nous qui allons commencer la fête maintenant. Je pense qu'ils n'ont pas conscience de la gravité de leur comportement. En France, un homme est mort dans un tel contexte. Chez nous, nous ne tolérons pas de tels agissements"

Selon Benoit Godart, porte-parole de Vias, Institut belge pour la Sécurité routière, ce type de comportement est, en effet, gravement puni. "Les juges et les polices sont du même avis: il faut sanctionner gravement ce type de fait. Certains sont condamnés à des déchéances du droit de conduire de plusieurs années. Quant aux amendes, elles vont de 2000 à 10.000 euros. Si l'on commence à fêter tous les événements privés sur la voie publique, d'autant plus de la sorte, on ne s'en sort plus. Il n'y a plus de limite..Si la police dispose de vidéos avec les plaques, cela suffit pour une comparution au tribunal..Il ne faut pas spécialement que les occupants des voitures aient été interpellés. "