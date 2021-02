Selon le dernier rapport de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH), le nombre de mariages forcés en Belgique augmente depuis 2015. Entre 2016 et 2019, on enregistre 110 cas relatifs à cette pratique, dont 52 dans l’arrondissement du Hainaut. Un chiffre recensé par les différents parquets du pays, et qui ne reflète "que la partie émergée de l’iceberg", d’après la porte-parole de l’IEFH Véronique De Baets. Et pour cause, l’ASBL Violences et mariages forcés (VMF), basée à Mons, accueille chaque année une dizaine de victimes, rien que dans la province du Hainaut. C’est d’ailleurs à Mons qu’on compte le plus de cas de mariages forcés, 52 depuis 2016.

