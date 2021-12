Depuis trente ans travailleuse du sexe, Marie, 65 ans, arrête lundi prochain.

Marie arrête, la semaine prochaine, définitivement, et à contre-coeur. Le quartier Nord perdra l’une des plus anciennes travailleuses du sexe. Elle était dans la profession depuis 1992. Ce n’est pas l’âge qui la pousse à stopper. Mais la crise et un banal conflit locatif. Son propriétaire l’expulsera, lundi prochain, de la "carrée" qu’elle louait depuis des années à la rue Linné, dans la commune bruxelloise de Saint-Josse.

Une page se tourne pour Marie, et ce sera un déchirement. Car, dit-elle quand nous la rencontrons sur son lieu de travail : "Je n’avais pas l’intention d’arrêter."

À bientôt 66 ans, elle se voyait continuer. Pressée, dit-elle, par des questions d’argent. "J’ai 65 ans, l’âge de la retraite. Mais les Pensions versent 316 euros par mois, ce qui est indécent. Qui peut vivre avec 316 euros ?"

(...)