Il était 7H45 ce lundi matin quand la Porsche Cayenne conduite par Jelle a terminé sa course dans la Dendre à Roosdaal. Juste avant cela, le Belge de 26 ans avait foncé tout droit dans un rond point, transperçant une balustrade et plongeant dans l'eau.

Grâce à une intervention rapide des plongeurs et des pompiers, les deux jeunes ont pu être réanimés et transportés à l'hôpital le plus proche. Mais Mark est décédé de ses blessures en arrivant sur place et Jelle quelques instants plus tard.

Nos confrères d'HLN ont interrogé leurs amis, sous le choc. “C’est arrivé près de chez moi, je ne m’en remets pas. Jelle et Mark étaient amis depuis des années et traînaient régulièrement ensemble. Ils allaient régulièrement au Dollar à Ninove ou à la discothèque Zuco à Roosdaal. Les deux étaient presque inséparables. J’ai vu Jelle la semaine dernière dans le centre de Ninove au cours de la soirée. Je les voyais régulièrement ensemble. Ils étaient très sympathiques et avaient un cœur en or. C’étaient deux gars formidables, c’est tout ce que je peux en dire.”

Pour en savoir davantage sur les origines de cet accident de la route, le parquet de Hal-Vilvoorde a ouvert un enquête.