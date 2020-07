Dans sa commune de Frontenac, près de Bordeaux, Mathieu D., 40 ans, était un homme banal, discret. Il était cantonnier pour trois petites entiés avoisinantes où on le trouvait sympathique. Le maire qui l’avait recruté le trouvait serviable et très gentil.

Un portrait qui n’est pas sans rappeler l’image qu’un certain Michel Fourniret dégageait à Sart-Custinne avant la découverte de l’horreur. Sans ce petit village Namurois, l’"Ogre des Ardennes" effectuait des petits boulots (bûcheron, maçon et carreleur) et avait trouvé un emploi comme surveillant dans l’école communale de Gedinne. Manuel, lui aussi, il rendait souvent service à ces concitoyens.

Mathieu D., lui aussi a berné tout le monde.

En coulisses, le suspect était même devenu l’une des dix cibles prioritaires mondiales de la lutte contre la pédophilie

Il a été arrêté le 7 juillet près de son domicile. C’est cette semaine que l’affaire a éclaté au grand jour.

Il est soupçonné d’avoir animé des sites pédopornographiques accessibles pour des milliers de personnes sur le darknet, la partie cachée d’internet.

(...)