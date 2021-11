Des parents se déchirent pour la garde d’un enfant, ballotté dans un système dont ils estiment et disent qu’il "tarde à prendre les bonnes décisions".

L’an passé, la juge plaçait l’enfant dans une institution où le petit bout se trouve toujours. Le père voudrait le sortir de là. À l’approche des fêtes, cet homme en souffrance, que nous rencontrons, demande où le gamin fêtera Noël. Chez la mère ? Chez son père ? Dans l’établissement ?

Matteo (le prénom a été modifié) aura bientôt cinq ans. C’est un petit bonhomme adorable à croquer. Mais son histoire est à pleurer, l’histoire d’un petit garçon privé d’une famille où l’on s’aime.

Les parents s’étaient rencontrés via les réseaux sociaux. Elle, d’origine marocaine, seule en Belgique, se trouvait sous la menace de devoir quitter le pays. Il était, lui, divorcé et disponible. Il avait dix ans de plus, mais cette différence d’âge n’était pas un obstacle. Ils se marièrent. Elle tomba enceinte. L’avenir s’annonçait heureux. Mais le couple a vite battu de l’aile. Et leur petit bout est aujourd’hui un enfant malheureux.