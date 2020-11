Six renvois en correctionnelle demandés pour l’affaire Kepha qui a fait perdre 30 millions à 283 épargnants belges.

Le parquet de Bruxelles a requis le renvoi devant le tribunal correctionnel des auteurs présumés de la méga escroquerie montée pendant 14 ans en Belgique autour de la société d’investissement immobilier d’Ixelles, Kepha Invest SA.

Lors de l’audience devant la chambre du conseil qui clôturait l’instruction du juge Michel Claise, le parquet a demandé le renvoi en procès de : Monseigneur Patrizio Benvenuti, ecclésiastique de 67 ans en résidence à Rome ; du Florentin de 74 ans Pandolfo Pandolfi, directeur général et trésorier de la Fondation Kepha ; de l’homme d’affaires français de 58 ans Christian Ventisette, ainsi que de trois sociétés de droits italien et luxembourgeois, dont l’International Charity Real Instate et la Fondazione Kepha Onlus.

(...)