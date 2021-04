L’histoire est à peine croyable. Recevant des P.-V. qu’il n’expliquait pas, un automobiliste originaire de Nivelles a découvert que quelqu’un possédant une voiture identique à la sienne, du même modèle et de la même couleur, circulait en Belgique avec de fausses plaques portant la même immatriculation. Avec, outre les doublettes, les mêmes autocollants collés aux mêmes endroits. Deux véhicules exactement semblables étaient en circulation. Et c’est Jean-Claude qui recevait les P.-V. Victime du stratagème, il a payé, pendant plusieurs mois, depuis 2018, les excès de vitesse de l’autre.

On ne croyait pas le Nivellois. On l’a traité de "menteur". Le mois passé, enfin, son avocat a pu démontrer le mécanisme et convaincre le tribunal de Marche-en-Famenne de la bonne foi de son client. Entre-temps, Jean-Claude avait payé 2 000 euros pour des amendes dues par un autre...