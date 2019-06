Un individu a inscrit sur le mur virtuel du parlement européen qu'un attentat aurait lieu ce mercredi soir.

Selon nos infos, une enquête est en cours au parquet de Bruxelles pour jauger de la réalité de la menace et identifier un individu qui a écrit un message plutôt surprenant sur le mur virtuel situé à proximité du parlement européen ce mardi. Le message indiquait qu'un attentat aurait lieu à 18 h ce mercredi dans la capitale.

Le parquet de Bruxelles a fait saisir les images des caméras de surveillance du quartier et a exigé plusieurs devoirs complémentaires afin que l'individu soit identifié le plus rapidement possible.

L'information nous est confirmée par le magistrat et porte-parole du parquet de Bruxelles, Denis Goeman.