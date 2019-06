C’est un nouveau coup dur qui frappe les éleveurs belges de volaille. Après la crise du Fipronil, voilà que le virus aviaire H3 sévit en Belgique. Principalement au nord du pays à ce stade. Ce virus, totalement inoffensif pour la santé humaine, peut provoquer une baisse de la ponte chez les volailles et même provoquer leur mort.

Histoire d’endiguer au plus vite la propagation de ce virus, le ministre de l’Agriculture Denis Ducarme a déjà signé deux arrêtés ministériels visant à renforcer les mesures de biosécurité dans les exploitations. Après plusieurs négociations avec le commissaire européen à l’Agriculture Phil Hogan, le ministre Ducarme a également obtenu un accord de principe sur d’éventuelles indemnisations des éleveurs qui devraient abattre leurs volailles.

Plusieurs centaines de milliers de poules sont ainsi concernées sur notre territoire. " Le secteur de la volaille est lourdement impacté par le virus H3. Il est essentiel de protéger la santé animale tout en nous tenant aux côtés des éleveurs qui sont confrontés à une situation extrêmement difficile ", commente Denis Ducarme, ajoutant que " plus de deux millions de volailles ont dû être abattues ces cinq dernières années pour raisons sanitaires. J’ai donc convenu avec le secteur qu’au-delà de l’éradication du virus H3, une réflexion plus globale devait débuter afin d’identifier les causes de l’apparition et de la propagation des maladies spécifiques au secteur de la volaille. Renforcer la santé animale demeure une de mes priorités ", conclut le ministre.

Pour l’abattage des volailles concernées, une décision du Conseil des ministres devrait valider l’opération.