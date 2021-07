La disponibilité des policiers de l’aéroport de Liège a fait le bonheur d’une famille.

Cela aurait pu être une histoire bien triste. Mais heureusement pour Ayşenur et son fils Abdullah, il n’en est rien. Ils ont pu embarquer dans leur avion pour la Turquie grâce à la gentillesse et à l’aide des policiers de Liège. Et ainsi permettre à Abdullah de revoir son père après deux ans de séparation, due au Covid-19. Après avoir dû prendre ses billets en dernière minute, Ayşenur et Abdullah sont allés faire un test antigénique en pharmacie. On leur promet des résultats sous maximum quatre heures via l’application CovidSafe. La famille part alors de Mons, direction l’aéroport de Liège, persuadée de pouvoir avoir accès aux résultats du test sur place. Seulement, une fois arrivé, impossible de se connecter à la plateforme…