Quatre expertises psychologiques indiquent qu'elle n'était pas responsable de ses actes au moment des faits.

Il y a près de deux mois, un terrible drame avait secoué le village de Godella, en Espagne. Amiel (3 ans) et Ixchel (5 mois), frère et sœur, avaient été retrouvés morts, à moitié enterrés dans une propriété squattée dans ce petit village situé à 10 km au nord de Valence, en Espagne.

Les enquêteurs avaient rapidement interpellé leur père belge, Gabriel Salvador, puis leur mère, Maria Gombau. Cette dernière tentait de se cacher, à moitié nue, dans un tonneau.

Tous deux sont depuis incarcérés, et ont été auditionnés par des experts psychiatriques. Si ces expertises n'ont démontré aucune folie chez le père - accusé de complicité dans ce double infanticide -, les experts sont catégoriques : Maria Gombau se trouvait en pleine crise de démence au moment de tuer ses enfants. Quatre expertises médicales ont abouti aux mêmes conclusions. Et, selon Juan Carlos Carbonell, professeur de droit pénal à l'Université de Valence, cité par le journal El Pais, cela pourrait avoir un impact sur le procès. Maria Gombau pourrait être reconnue comme irresponsable de ses actes au moment des faits et éviter la prison au profit d'un séjour en institution psychiatrique pour une durée maximale de 20 ans.

Quatre expertises ont donc abouti aux mêmes conclusions. La première, réalisée le soir de son interpellation, est particulièrement accablante. "Elle présente une productivité psychotique élevée avec un discours riche en contenus délirants et variés : blessure, possession,...", relate le rapport que nos confrères d'El Pais se sont procurés. "Elle dit être en communication avec Dieu, qui lui aurait guidé sa façon d’agir et lui aurait donné des pouvoirs."

Et le rapport de poursuivre : "Elle affirme que Dieu lui a fait comprendre qu'elle devait tuer ses enfants pour sauver leurs âmes et se sauver elle-même. Au moment de l'examen, elle présentait une dépression psychotique grave, qui nécessite une admission en psychiatrie pour évaluation, diagnostic et traitement."

Quant à Gabriel Salvador, originaire de Bruxelles, il reste incarcéré à la prison de Picassent mais ne présenterait pas de problèmes de santé mentale particuliers. "Aucune altération psychopathologique significative n'a été détectée", explique un médecin-légiste dans un rapport.

A noter enfin que l'incertitude sur les causes de la mort planent toujours. La mère infanticide a toujours clamé qu'elle avait tué ses enfants en les étouffant avec un oreiller, la tête immergée dans l'eau, alors que les conclusions de l'autopsie avaient indiqué qu'ils avaient été battus à mort. Aujourd'hui bombardée de médicaments, elle affirme ne plus se souvenir de rien mais se montrerait très accablée par son geste.