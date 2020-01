C’est un témoignage particulièrement lourd et horrible que nous confie Philippe Lemaire, en aveux du meurtre de son ex-compagne, Marie Roufosse. Lui qui, déjà à l’âge de 15 ans, s’était rendu coupable du meurtre de son propre grand-père. Mais il met une fois de plus en lumière les drames qui peuvent se nouer au sein des couples et dont de trop nombreuses femmes paient le tribut.

(...)