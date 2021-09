Le jeune homme de 17 ans s'est échappé du centre fermé de Wingene samedi soir, en passant par le toit, rapporte Het Laatste Nieuws. Il était accompagné d'un autre jeune de l'établissement. Les autorités sont activement à leur recherche.

Le corps de David P., originaire de Saint-Nicolas, avait été découvert en mars dernier dans un parc de Beveren, à proximité d'une ligne de chemin de fer. L'homme avait été violemment battu et tué. La victime aurait été attirée dans le parc par trois suspects grâce à l'application de rencontre Grindr.

Les suspects sont tous les trois mineurs. Le plus jeune est âgé de 16 ans et originaire de Kieldrecht (une section de la commune de Beveren), tandis que les deux autres sont âgés de 17 ans et originaires pour l'un d'Anvers et, pour l'autre, de Verrebroek (une autre section de la commune de Beveren). Les motifs du meurtre restent flous.