L'avocat général Yves Moreau a voulu tordre le cou à deux arguments de la défense, en préambule de son réquisitoire, jeudi devant la cour d'assises de Bruxelles.

Il a notamment affirmé que l'inconnu dont l'ADN a été découvert au niveau des parties génitales de la victime ne pouvait pas être l'auteur du meurtre. A contrario, l'ADN de l'accusé a été trouvé sur les parties du corps où le mécanisme létal a été observé, a-t-il relevé. Dans ce procès, Chadi Nouach, un ressortissant marocain âgé de 28 ans, est accusé d'avoir tué Maria Isabel Neumann, une Brésilienne de 46 ans. Celle-ci avait été découverte sans vie dans son appartement rue d'Aerschot à Schaerbeek, le 19 avril 2018. Elle avait été battue et étranglée. "La défense de l'accusé soutient que celui-ci a un alibi car il était présent au souper du centre de la Croix-Rouge de Haren le 18 avril 2018. Or, il s'agit d'un centre ouvert. Sa présence au souper ne signifie donc pas qu'il a passé la nuit là-bas, et nous savons que le crime a été commis durant la nuit du 18 au 19 avril", a argumenté l'avocat général.

Le magistrat, qui requiert la culpabilité de Chadi Nouach pour meurtre, a également écarté la thèse du crime commis par l'inconnu dont l'ADN a été retrouvé au niveau des parties génitales de la victime. "Ce même ADN ne se retrouve pas sur le cou ou la tête de la victime. Cela veut tout simplement dire que cet inconnu n'a pas étranglé la victime", a-t-il exposé. "Quant au fait que cet individu aurait pu porter des gants, cela ne tient pas la route. Il aurait pris la peine de porter des gants mais n'aurait pas mis de préservatif... C'est incohérent", a poursuivi l'avocat général, balayant aussi la thèse d'un viol, compte tenu de l'absence de lésions à caractère sexuel, et celle d'un vol qui aurait mal tourné, compte tenu du fait qu'il n'y avait aucun bien de valeur dans l'appartement de la victime.

Yves Moreau a ensuite rappelé que l'ADN de l'accusé a par contre été retrouvé à treize endroits différents sur le corps de la victime, notamment sous les ongles, au niveau de la tête, du cou et des cuisses. "Comment son ADN aurait-il pu être détecté sur le corps de Maria Isabel Neumann alors qu'il soutient qu'il l'a quittée 72 heures avant son décès et qu'elle avait pris plusieurs douches lorsqu'il était encore là. Son ADN est en plus retrouvé sur des parties du corps que l'auteur du meurtre a immanquablement dû toucher", a insisté le représentant du ministère public.

Le 19 avril 2018 vers 19h00, la police a découvert le corps sans vie de Maria Isabel Neumann dans son appartement, rue d'Aerschot à Schaerbeek.

Celle-ci gisait dans sa salle de bain, en partie dénudée et couverte d'hématomes. Les médecins légistes ont ensuite déterminé que la victime était décédée des suites d'une asphyxie par strangulation, à laquelle ont pu participer des manoeuvres de compression thoracique, après avoir reçu de nombreux coups violents.

Les enquêteurs ont remonté une piste jusqu'à l'accusé, Chadi Nouach, sur base des résultats de l'expertise ADN. Interrogé, celui-ci a admis avoir séjourné partiellement chez la victime entre le 15 avril, jour où il l'a rencontrée dans un bar rue d'Aerschot, et le 17 avril.

Il a affirmé avoir eu une seule relation sexuelle avec elle, durant la première nuit. Il a toujours nié l'avoir tuée.

Chadi Nouach, de nationalité marocaine, dit avoir quitté son pays à l'âge de 19 ans pour rejoindre l'Italie, puis la France et enfin la Belgique à l'été 2017. Il a d'abord habité à Liège, puis a résidé dans des centres pour demandeurs d'asile, notamment à Bruxelles. Il est connu de services de police en Europe pour séjour illégal et quelques faits de bagarre et de vol.

La victime, d'origine Brésilienne, vivait quant à elle en Belgique depuis 2007. Selon des témoignages, elle n'était pas connue comme une personne s'adonnant à la prostitution, mais ses moeurs étaient décrites comme légères.

Le procès se poursuivra vendredi avec les plaidoiries de la défense et la délibération du jury.