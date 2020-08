La Belgique vient d’obtenir l’extradition du commanditaire présumé d’un assassinat commis à Bruxelles l’an passé, pour lequel quatre suspects étaient détenus et, pour l’un d’eux, en aveux d’avoir été présent. Ils sont suspectés d’avoir fait irruption au domicile d’un couple polonais, rue Maes, à Ixelles, et poignardé Michal Lenard sous les yeux de sa compagne et de l’enfant de cette dernière.

Selon l’enquête, la tuerie était commanditée, depuis la Pologne, par un Polonais en prison. Ce dernier, Jaroslaw P., a été remis, fin juillet, aux autorités belges et placé sous mandat d’arrêt par la juge d’instruction bruxelloise, qui l’a inculpé pour assassinat.

