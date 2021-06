Michel Bourlet est le procureur le plus célèbre de l’histoire judiciaire. Alors qu’il officiait à Neufchâteau, l’homme s’est retrouvé en 1996 sous le feu des projecteurs avec l’affaire Dutroux. Il a joué un rôle essentiel dans son dénouement.

Michel Bourlet, c’est aussi l’assassinat d’André Cools, Fourniret, Loubna Benaïssa…

Pensionné depuis 12 ans, l’ex-"Chevalier blanc" vit dans sa maison à Nollevaux (Paliseul). Sa nouvelle vie est vouée à sa famille, aux voyages, au jardinage, au théâtre, au chant, à la poésie et à la musique. Michel Bourlet est aujourd’hui ailleurs...

Mais dès qu’on le fait replonger dans ses anciens dossiers, le justicier se réveille, les dates et les noms défilent avec précision, le poing frappe la table, les flèches bien ciblées fusent…

" Je ne rêve pas des affaires. Quand je fais mon jardin ou que je voyage, je ne pense pas une seconde à Fourniret, Dutroux, Nihoul, Cools, Taxquet, Di Mauro, ni à personne. Mais quand on me relance, je me réveille. J’aime l’Histoire. La rappeler, la transmettre. Et quand je vois que des affaires, on ne retient que des clichés, ça m’offusque. Réseau, pas réseau. Complot, pas complot. Cela se résume souvent à cela."

Lors de l’affaire Dutroux, alors qu’on vous demandait si vous iriez au bout, il y a eu votre fameuse phrase à la télévision "Si on me laisse faire". On vous a alors taxé de complotisme, justement…

(...)