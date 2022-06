Cet homme, que nous rencontrons, Michel Duquenne, directeur dans une entreprise de service public, a-t-il, sur son lieu du travail, eu des comportements harcelants et tenu des propos inappropriés envers des collègues qu’il avait sous ses ordres ?

C’est ce que la justice va devoir examiner, dans un procès où cet homme de 59 ans, au bout du rouleau, se dit victime d’un "lynchage", d’une "cabale", et décrit une "vie brisée" et une "descente aux enfers" pour lui et les siens.

Nous sommes en Brabant wallon et les faits, si l’on écoute les plaignants, semblent accablants. Ainsi, un ouvrier d’origine congolaise l’accuse de l’avoir traité de "le Noir" et de "fainéant", ajoutant : "C’est normal qu’il est fainéant, les Noirs ne sont pas faits pour travailler."

D’un autre, Michel Duquenne aurait dit qu’il était "musulman radicalisé", qualifiant l’islam de "religion d’attardés".

Un troisième prétend avoir été traité de "gros fainéant (qui) ne connaît pas son travail". Avec ce commentaire : "Et en plus, il est gros, et ça l’empêche de faire son travail correctement."

Le directeur se serait moqué de la femme d’un collègue. Celle-ci enceinte et ayant perdu son enfant, Michel Duquenne aurait émis des considérations scandaleuses, haineuses et xénophobes. Michel Duquenne nie. Parle de coup monté. Se défend mais se sent bien seul.

(...)