Le Tribunal de l'Application des Peines (TAP) de Bruxelles a décidé, lundi après-midi, d'accorder à Michel Lelièvre sa libération moyennant certaines conditions.

La principale est de trouver un logement dans les six mois à venir. S'il n'y parvient pas, la décision du TAP ne sera plus valable et l'intéressé devra réintroduire une nouvelle demande de libération.

Michel Lelièvre avait été condamné en 2004 à 25 ans de prison pour son rôle actif dans l'affaire Dutroux. En juin 2004, Michel Lelièvre avait été condamné par la Cour d'Assises d'Arlon à 25 ans de prison. Il se trouve derrière les barreaux depuis 1996 et devait arriver en fond de peine en 2021.

Arrêté en août 1996 à Mont-sur-Marcheinne, dans un logement qu'il loue à Marc Dutroux , Michel Lelièvre avoue sa participation à l'enlèvement de Laetitia Delhez, le 9 août à Bertrix. Il était au volant de la Renault Trafic blanche alors que Dutroux se trouvait dans la camionnette.

Dès son arrestation, Lelièvre collabore à l'enquête et reconnaît aussi son rôle, toujours en tant que chauffeur, dans l'enlèvement de Sabine Dardenne, à Kain, le 28 mai 1996. Un an auparavant, à Ostende, il était toujours au volant alors que Marc Dutroux forcait An et Eefje à avaler du Rohypnol dans une CX grise.

Par contre, Michel Lelièvre n'est pour rien dans la disparition de Julie et Mélissa, en juin 1995. Il ne connaissait pas encore le prédateur. Il a toujours nié avoir entretenu des relations sexuelles avec les jeunes victimes.

Toxicomane notoire, il s'est toujours défendu en arguant qu'après le premier enlèvement, il n'aurait pas pu stopper l'engrenange dans lequel il se trouvait : Lelièvre s'est dit piégé par Marc Dutroux, qui le "tenait par la menace". Affirmant s'être fait avoir, il n'a jamais vraiment exprimé de sentiment de culpabilité.

Dans l'esprit de la population, il reste associé à jamais à Marc Dutroux, avec lequel il a donc collaboré pour l'enlèvement de Sabine, Laetitia, An et Eefje.

L'homme avait été condamné pour association de malfaiteurs, enlèvement d'enfants, séquestration et trafic de drogue. Il n'a été jugé coupable ni de viol ni d'assassinat. Il pouvait demander une libération conditionnelle depuis 2005.

En 2013, il avait déjà introduit une demande de détention limitée pouvoir suivre une formation en menuiserie.. Mais, face à la pression médiatique, l'association qui avait accepté de l'accueillir avait fait marche arrière.

Depuis 2018, il bénéficiait du droit de quitter régulièrement l'établissement pénitentiaire d'Ittre pour une durée n'excédant pas 16 heures.

En septembre 2018, sa demande de surveillance électronique avait été rejetée car il avait perdu le logement dans lequel il envisageait de s'installer.