C’est un homme sous le choc que nous avons entendu ce jeudi en fin d’après-midi…

Michel Schaar, proche de Bouchaïb Moqadem, l’ancien mari de Geneviève Lhermitte, se dit effaré. "Je ne comprends pas", s’exclame-t-il. "Autant, j’avais trouvé que le procès d’assises s’était très bien tenu, autant je ne comprends pas cette décision qui va complètement, selon moi, à l’encontre du verdict de la cour d’assises. Désormais, on reconnaît qu’elle est folle puisqu’on l’interne alors qu’à l’époque, elle avait été reconnue responsable de ses actes. On peut me dire que l’internement est une condition de libération et non une autre peine que la prison. Je me dis que si l’on reconnaît qu’il est préférable de l’interner, c’est qu’on la reconnaît folle et c’est donc, je le répète, tout à fait contraire aux conclusions réalisées à l’époque."

Pour le docteur Schaar qui s’était constitué partie civile lors du procès d’assises, douze ans en prison pour avoir égorgé ses cinq enfants, ce n’est vraiment pas cher payé… "Il y a de quoi perdre confiance en la justice. Selon moi, en rendant une telle décision, on piétine le souvenir de cinq enfants. Quand on voit la gravité des faits, il y a quand même de quoi se poser des questions."

Le docteur se dit également triste et déçu d’avoir appris la nouvelle dans la presse. "Nous sommes partie civile et nous ne sommes pas avertis que la décision du tribunal d’application des peines va être rendue. Ce n’est pas normal puisque l’audience est publique."

Si Michel Schaar se dit désemparé, il nous a évoqué la tristesse de Bouchaïb Moqadem, le papa des enfants. "Vous vous imaginez, lui, c’est sa chair… Elle lui a enlevé ses enfants. elle est condamnée à perpétuité et voilà qu’elle sort déjà de prison."

Lors de notre entretien téléphonique, Michel Schaar avait déjà eu un contact avec le papa des enfants. "Il sortait de l’hôpital où il est allé effectuer des examens lorsqu’il a appris la nouvelle. À mon avis, il va y retourner rapidement car c’est insoutenable. Il est en colère et c’est bien évidemment, plus que compréhensible."