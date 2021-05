La chasse à l'homme se poursuit ce jeudi matin pour tenter de retrouver Jurgen Conings, le militaire qui présente des sympathies d'extrême droite et serait potentiellement dangereux. Pour rappel, des roquettes ont notamment été retrouvées dans sa voiture abandonnée et il pourrait porter sur lui d'autres armes dangereuses. Jurgen Conings avait notamment menacé à mort le virologue Marc Van Ranst, qui a été placé en sécurité ainsi que sa famille.

Les recherches s'intensifient au niveau du domaine naturel du parc national des Hoge Kempen. Le suspect y a en effet laissé sa voiture qui était piégée. D'après les médias flamands, une grenade attachée à des fils dans son véhicule menaçait d'exploser si les portières étaient ouvertes. C'est un chasseur qui a repéré le véhicule du militaire dans les bosquets d'une forêt de Dilsen-Stokkem. Un camarade de ce chasseur, venu regarder de plus près, avait par ailleurs eu les pneus de son véhicule transpercé par des chausse-trappes.

Ci-dessous, nous vous proposons les dernières informations concernant ce fait divers qui secoue la Flandre et la Belgique en général.

8H00: La police fédérale agrandit sa présence devant le parc national des Hoge Kempen, avec sept voitures supplémentaires. Des membres des forces de police d'Anvers sont également arrivés sur le terrain.

5H00: Treize combis de police se sont présentés devant le parc national où les recherches vont s'intensifier. De nombreux militaires sont également sur place.

© Belga

Mercredi soir: Les unités spéciales sont entrées en action sur le Weg naar Heiwyck, où un ruban bloque l'entrée de la Mechelse Heide. Six détonations ont été entendues vers 18h35, sans que l'on sache s'il s'agissait de coups de feu. Les médias sont tenus à l'écart du parking de De Salamander, à l'entrée du parc national, pour leur propre sécurité. Deux enquêteurs de la police du Maasland ont également récupéré un vêtement et deux essuies trouvés sur un sentier près de l'Europalaan (N771), au bord du Dilserbos, à quelques kilomètres de l'endroit où le véhicule de Jurgen Conings a été retrouvé mardi soir. On ne sait pas encore si ces éléments appartiennent à ce dernier.