39 nouvelles places viennent d’être créées pour faire face aux difficultés du confinement.

Nous ne sommes pas tous égaux dans ce confinement. Les enfants encore moins. Certains doivent vivre en permanence avec des parents qui leur font subir de multiples violences. Raison pour laquelle des places supplémentaires pour les mineurs en danger viennent d’être créées en Fédération Wallonie-Bruxelles, sur base d’une proposition de la ministre en charge de l’Aide à la Jeunesse, Valérie Glatigny (MR). Cette dernière annonce dans un communiqué la création de 39 nouvelles places d’hébergement temporaire pour accueillir les jeunes de 6 à 18 ans en danger.

"Au sein des services résidentiels de l’aide à la jeunesse, la crise sanitaire a mené à une charge de travail supplémentaire conséquente. L’accueil de nouveaux jeunes en danger au sein des structures résidentielles est rendu plus compliqué. De plus, les services d’accompagnement ont dû, afin de respecter les consignes du Conseil national de sécurité, réduire le nombre et la fréquence des visites en famille. Or, le confinement suscite au sein de certaines familles des tensions exacerbées, pouvant être sources de violences envers les enfants et les jeunes, dont ceux en danger grave ont impérativement besoin d’être accueillis afin d’éviter des issues dramatiques", précise la ministre qui a donc décidé de créer ces disponibilités dans l’urgence.

Deux premières structures seront opérationnelles du 24 avril au 30 juin prochain et deux autres du 1er mai au 30 juin.