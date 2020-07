Il y a quelques semaines la villa de Mireille Gram, l'héritière aujoud'hui incarcérée du millionnaire Tony Gram, a été vendue largement en dessous de son prix par son ami. Une vente que le créateur de la marque Kipling tente aujourd'hui à tout prix d'annuler.

Tony Gram, alias monsieur Kipling fait partie des plus grandes richesses de Belgique. Avec sa marque de sacs créée dans les années 80, sa forturne s'élève aujourd'hui à plusieurs millions. Mais ces dernières années c'est pour une toute autre raison que son nom de famille a fait le tour de la presse belge. En effet, Mireille Gram, sa fille et seule héritière, en proie à des troubles psychiatriques, a essayé de tuer ses filles dans leur sommeil en septembre 2015. Elle avait tenté de trancher la gorge de sa fille de 14 ans, alertée par le bruit, la sœur jumelle était parvenue à s’interposer et à donner l’alerte pour éviter le pire. La femme de 54 ans purge aujourd'hui une peine de 4 ans à la prison de Bruges.

Au moment des faits, Mireille Gram était en couple avec un prénommé Mohamed El K, âgé de 40 ans. Une relation que Tony Gram ne voyait pas d'un bon œil. En effet l'homme a déjà été condamné pour meurtre aux Pays-Bas. En juin dernier, Mireille Gram, alors en congé pénitentiaire, a de nouveau rencontré Mohamed El K, même s'ils n'entretiennent plus de relation aujourd'hui. Ce dernier lui a fait signer une procuration pour la vente de sa villa, restée inoccupée depuis son incarcération. Mireille Gram a même accepté que la maison et son jardin de près d'un hectare soient vendus pour 700.000 €, une somme bien en dessous de sa valeur, puisqu'un potentiel acheteur avait déjà proposé de débourser 1,4 millions € pour acquérir le bien. Sur ces 700.000€, Mireille Gram n'a pas touché un centime, par contre son ex-compagnon en a lui bien profité. Il a été aperçu à Schoten, dans la province d’Anvers, au volant d'une Porsche estimée à 130.000€. Il aurait également dépensé plus de 15.000€ en frais dentaires et s'est affiché avec une montre de luxe à 30.000€. Celui qui se présente en ligne comme ouvrier général mène la belle vie.

Une vente controversée

Désespérée, Mireille Gram a alors tenté de faire annuler la vente et a fait appel à un avocat. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que son ancien compagnon profite de sa richesse. Peu après sa condamnation en 2018, Mohamed El K avait déjà vendu l'ensemble du mobilier de ladite maison. Œuvres d'art, meubles designs, bijoux et même trois voitures d'une valeur de plusieurs centaines de milliers d'euros avaient été vendus pour une bouchée de pain. Ce dernier devra d'ailleurs comparaître devant la justice en septembre prochain pour les faits.

Mais aujourd'hui, Tony Gram compte bien ne pas se laisser faire. Si sa fille est toujours incarcérée, il a décidé de porter plainte auprès du juge d'instruction pour annuler la vente de la villa rapidement. L'homme d'affaires est très énervé par cette vente à prix cassé et d'autant plus que l'argent en question n'a pas été versé sur le compte de sa fille. Il a donc décidé de déclarer la guerre à son ancien gendre. Une enquête officielle est actuellement en cours.