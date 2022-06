Gino, un peu garçon âgé de neuf ans, est porté disparu depuis mercredi soir. Il a été aperçu pour la dernière fois dans la cour de récréation de son école, située dans la commune hollandaise de Kekrade, près de la frontière belge et allemande. La police a émis un avis de recherche et invite tous témoins à se manifester. Les forces de l'ordre craignent malheureusement déjà le pire. Des chiens renifleurs et des drones ont parcouru la zone, mais sans succès jusqu'à présent. La police cherche à obtenir les images des caméras de surveillance des habitants du quartier. La police allemande a également été contactée afin de renforcer les recherches.

Gino a le teint clair, les cheveux blonds et les yeux bleus, il portait mercredi soir une veste rouge à manches noires de la marque Jordan ainsi qu'un jean clair, une casquette Nike rouge et des chaussures vertes.