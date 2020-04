Avec Unicité, Mohamed Dahmane rend service à la population durant la crise.

Le football étant à l’arrêt définitivement pour cette saison en ce qui concerne le foot amateur, Mohamed Dahmane, ancien attaquant du Club Bruges, de Genk ou de Mons et actuel président-joueur de La Louvière Centre (reléguée en D2 amateurs), ne se croise pas les bras pour autant.

Avec son association Unicité, et en collaboration avec d’autres comme Smile & Solidarity, il ne chôme pas. Repas aux SDF, livraisons de courses, lavages mortuaires… les demandes dans le Nord de la France, jusque Erquelinnes, Beaumont ou encore le grand Mons-Borinage sont nombreuses. "Les missions sont multipliées par 30", lance le Maubeugeois. "Physiquement, c’est même très épuisant mais je ne me voyais pas resté allongé dans mon canapé durant toute la période de confinement."

Ce n’est pas la crise sanitaire vécue actuellement partout qui a poussé Mohamed Dahmane à faire preuve de solidarité. Elle existait déjà. Avec sa centaine de bénévoles, ils parcourent des kilomètres chaque jour pour offrir des services de première nécessité à ceux qui en ont le plus besoin. Avec parfois quelques embûches.

"Le plus gros souci, ce sont aussi tous les contrôles de police. En France, on ne peut pas sortir sans documents prouvant la nécessité du déplacement. On doit tout justifier. Et puis, les choses ont évolué ces derniers jours concernant les enterrements. Ensuite, le temps est tellement précieux qu’on doit aussi faire gaffe aux demandes pas du tout urgentes et vitales."

Aussi déterminé dans la vie que sur un terrain de foot, le buteur de 38 ans enchaîne les courses, les récoltes de masques de protection (4-5 000) ou de blouses médicales et multiplie les livraisons. Avec toujours la satisfaction d’aider son prochain mais aussi avec un pincement au cœur. " Quand on arrive, que ce soit chez des particuliers ou dans les hôpitaux ou maisons de repos, on sent de la reconnaissance envers nous mais nous, ça nous fait mal. On ne devrait pas en arriver à cette situation. J’estime que ce n’est pas à nous, citoyens, de devoir aider ce genre d’institutions."

Le cœur sur la main, le Français ne se limite pas à déposer les sacs de course sur le bas de la porte. "On prend toujours le temps de discuter au travers de la fenêtre avec les personnes. Souvent, ce sont des personnes âgées, isolées ou handicapées. Il est vital aussi de prendre de leurs nouvelles."

Intensifié depuis le début de la pandémie, le service de l’association Unicité s’étend du Nord de la France jusqu’à Beaumont, Erquelinnes, Mons, Dour… et devrait bientôt s’installer dans la région de Charleroi. "On a des équipes le matin, l’après-midi et même de nuit actuellement."