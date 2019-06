"Mohamed Harrouchy était un homme bon. Il n’y avait pas plus généreux. Là où il se trouvait, il y avait de la joie. Des amis, des voisins, ses relations que nous ne connaissions pas nous ont parlé. Tous nous ont dit qu’il n’y avait pas plus gentil que notre Mohamed".

Lila, Fatima, Hakim, Jamal, Khalid et Saïd pleurent leur frère Mohamed dont le corps a été trouvé il y a dix jours par un promeneur dans un parc industriel rue de Verdun à Haren, "enterré" selon des médias, précision que la porte-parole du parquet Stéphanie Lagasse s’abstient de confirmer.

Mohamed, 41 ans, avait disparu depuis le 9 décembre dernier à Schaerbeek, près de la Cage-aux-Ours. Disparu ? "Enlevé", selon ses proches rencontrés hier. "Kidnappé" alors qu’il sortait d’un établissement et rejoignait sa voiture qui n’a toujours pas été retrouvée.

Les siens font le portrait d’un homme peu banal. "Mohamed était papa de deux jumeaux âgés de 3 ans et demi. Nous sommes sept frères et sœurs. Il était le cadet."

Né à Saint-Josse le 1er août 1977, Mohamed Harrouchy a grandi et toujours vécu à Schaerbeek, dans la maison familiale. Après ses humanités à l’institut Ernest Richard à Etterbeek, il avait suivi une formation de menuisier. "Regardez ces coffres à jouets, la table, ces chaises ; ils viennent tous de ses mains", montrent ses sœurs pour qui ces meubles deviennent autant de trésors, souvenirs de celui qui a été enlevé en pleine rue et ensuite tué.

Mohamed Harrouchy était finalement devenu livreur. "Cindy lui avait donné ces deux beaux enfants, une petite fille et un petit garçon qui étaient les prunelles de ses yeux. Pendant six mois, ils ont attendu à la fenêtre le retour de leur papa."

Dans leurs GSM, Lila et Fatima n’ont pas enregistré Mohamed à la lettre M, mais à S comme Superman. "C’est parce qu’à l’âge de 9 ans, il était grimpé sur le toit de la terrasse revêtu d’un essuie en guise de cape. Il a dit à tout le monde : ‘Regardez, je suis Superman et je vais voler.’ Et il a sauté. On a dû filer aux urgences pour quelques points de suture. Depuis lors, c’est resté Mohamed Superman."

Dans cette belle famille, Mohamed laisse aussi inconsolables 25 nièces et neveux. "Tous adoraient Mohamed qu’on appelait aussi Nouchen. Encore cette anecdote : quand il se garait ici, devant, les enfants accouraient. Ils savaient que Nouchen avait toujours un petit stock de bonbons. Il leur ouvrait son coffre et les enfants se servaient. C’est comme cela qu’était Mohamed Harrouchy, bon, généreux, gentil."

La famille a vécu six mois d’attente "horribles", mêlés d’espoir et de colère. "D’espoir parce qu’on croit en Dieu", soupirent les sœurs. À demi-mot, nous comprenons que les proches ont souffert de ne pas être crus par la police. Et d’apprendre que des gens "qui savaient" et savent "des choses" se taisent.

Le samedi 9 décembre 2018, vers 21 h 30, Mohamed sort d’un établissement au coin de la rue Portaels, où il a ses habitudes. Il marchait vers sa Mercedes C200 noire immatriculée 1-GIP-083. "C’est là qu’il a été pris en traître, par derrière, même pas de face."

La victime ne se méfiait pas. Pour preuve, ce Snapchat que nous publions. C’est sa dernière photo. Mohamed Harrouchy l’a réalisée juste quelques instants plus tôt. Il s’amusait à faire des snapchat. Il est souriant. Il est donc sans méfiance.

C’était hier à 13 h 30, à la mosquée de la gare de Schaerbeek, la prière des morts. Mohamed sera inhumé vendredi à Tamsamane, au cimetière du village de ses aïeux, près de son père, de maman décédée l’an passé, près d’un grand frère aussi mort prématurément.