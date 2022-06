Elle procure les mêmes effets que la cocaïne mais son prix démocratique la rend facilement accessible. La drogue de synthèse 3-MMC se répand à vive allure en Europe et en Belgique. Cette drogue circule depuis plusieurs années mais le nombre de consommateurs ne cesse de se multiplier.

Cette drogue peut facilement être procurée sur Internet et est de plus en plus consommée en milieu festif, par des personnes bien ancrées dans la société qui consomment de manière périodique. En revanche, les effets sur le cerveau et les organes sont encore plus dangereux que la cocaïne.

" C’est un produit qui a des capacités addictives qui remplacent bien les psychostimulants classiques comme la cocaïne ou l’amphétamine", explique Michel Hogge, chargé de projet chez Eurotox, l’observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles. " Cette drogue provoque des effets stimulants comme une augmentation de la vigilance et une levée des inhibitions, mais elle est hautement addictive. Quand on en prend en trop grande quantité, cela peut entraîner des comportements agressifs, une paranoïa, des hallucinations. Quelqu’un qui va en consommer régulièrement et qui va ensuite faire une pause ressentira une envie forte d’en consommer à nouveau, en plus grande quantité, ce qui peut déclencher un cercle vicieux et augmenter le risque de troubles psychologiques et des effets indésirables ", poursuit-il.