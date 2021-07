Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé son jugement dans le dossier de la petite Imane Jellal, décédée en 2011 des suites d’une péritonite aiguë mal diagnostiquée. Après dix ans, l’attente des parents était énorme. Les cliniques universitaires Saint-Luc (Woluwe), le centre médical Maritime (Molenbeek) et deux médecins étaient poursuivis pour homicide involontaire.

Les faits remontent au mois de juin 2011, où Imane s’est plainte de douleurs abdominales suivies de vomissements au cours d’une nuit. Ses parents ont donc fait appel à un médecin quI l’a examinée à domicile. Soupçonnant une appendicite, celui-ci avait aussitôt recommandé aux parents de la transporter aux urgences. Après avoir ausculté Imane, la pédiatre des urgences de Saint-Luc, un jeune médecin assistant de première année en spécialisation gynécologie, estimait qu’elle pouvait retourner à la maison et suivre un traitement de Fortimel, de Motilium et de Dafalgan, expliquant que la fille était simplement stressée, vu que c’était la veille des examens scolaires. Ceci, en dépit de l’insistance des parents qui faisaient remarquer au médecin que leur fille n’arrivait plus à se déplacer seule à cause des douleurs.