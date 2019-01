Le Comité P, la police des polices, a-t-il enquêté de manière "très collaborative" sur les circonstances de la mort de la petite Mawda ? C'est en tout cas ce qu’avancent nos confrères de Paris Match Belgique, qui ont eu accès au fameux rapport...

Ce mardi 29 janvier à 9 h 30, quelques parlementaires commenceront à débattre en commission du premier rapport du Comité P sur l’affaire Mawda. Ce rapport, nos confrères de Paris Match Belgique y ont eu accès en primeur. L’enquête de l’organe de contrôle porte "sur l’examen de la poursuite menée sur l’autoroute jusqu’au moment de l’incident de tir (celui-ci étant exclu, s’agissant de l’essence même du dossier judiciaire)". Plus précisément, les enquêteurs du Comité P se sont focalisés sur des "problèmes en matière de communication et de coordination" au risque de noyer les députés dans d’innombrables considérations techniques sur des problèmes de connexions entre différents dispatchings policiers et des voitures de police… Au risque aussi de faire passer le message – certainement faux – que l’affaire Mawda ne soulèverait, pour l’essentiel, que des débats sur les défaillances de certaines communications radio pendant une course-poursuite.

Des "rencontres" plutôt que des "auditions"

Cette enquête du Comité P. a été menée "d’une manière très administrative et, pourrait-on dire collaborative, voire conviviale", selon Paris Match Belgique. "Il ne convient pas d’imaginer que les contrôleurs auraient longuement interrogé les policiers qui, à des titres divers, ont été impliqués dans cette affaire. Et encore moins qu’il y aurait eu de stressantes confrontations relatives à des déclarations éventuellement contradictoires. "Les auteurs du rapport se sont contentés de lire les auditions déjà réalisées dans le dossier judiciaire, prenant pour option 'd’éviter d’entendre ou réentendre les acteurs de terrain'".

