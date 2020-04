Colruyt a redit, samedi, comprendre "la détresse de la famille. Nous aimerions également rappeler tout d'abord que pour l'heure, aucun lien n'a été établi entre le décès et le Coronavirus CoVid-19".

Le groupe réitère aussi sa communication de vendredi: "Nous avons malheureusement reçu la triste confirmation qu’un collègue de notre magasin Colruyt de Forest est décédé dans son sommeil. Tout d’abord, nos pensées vont vers sa famille, ses amis et ses collègues. Nous sommes tous très touchés par cette situation et nous veillons à ce que le soutien et l’encadrement nécessaires soient fournis aux personnes qui ont travaillé en étroite collaboration avec la victime. Nous nous informons actuellement sur les détails de ces événements, et nous prendrons bien sûr en compte l'aspect de la confidentialité médicale. Notre priorité est maintenant de répondre aux besoins des collaborateurs concernés et nous continuerons à communiquer lorsque nous aurons plus de détails pertinents."

Colruyt a également mis en place des mesures de soutien au magasin de Forest. "Outre une présence de membres de la direction dans le magasin, notre équipe de soutien psychosocial a pris en charge l’équipe du magasin afin de la soutenir dans l’épreuve. Les membres de cette équipe sont joignables 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Il s’agit de collaborateurs habilités à accompagner les collaborateurs lorsqu’un événement choquant a lieu (décès inopiné, cambriolage, etc.)."

Concernant les mesures sanitaires prises au sein des magasins? "Depuis le début de la crise, nous introduisons continuellement des mesures dans tous les magasins de Colruyt Group. Ce faisant, nous suivons les instructions du gouvernement et procédons à des ajustements constants. Notre personnel de vente reçoit des mises à jour quotidiennes."

Cela implique, entre autres, les éléments suivants, explique Colruyt dans un communiqué:

"L'instruction du gouvernement de maintenir une distance de 1,5 mètre entre les personnes.

Les files d'attente aux caisses

La règle qui consiste à autoriser 1 chariot (client) par 10m² dans le magasin ;

La mesure selon laquelle chaque client peut rester dans le magasin pendant 30 minutes au maximum ;

Les mesures "stop and go" existantes restent en vigueur (steward à l’entrée du magasin).

Il est essentiel de se laver les mains régulièrement et l'utilisation d'eau et de savon est la plus efficace. La mesure actuelle reste en vigueur : les employés se lavent les mains toutes les demi-heures et les changements de personnel sont calculés à cette fin ;

Nous continuerons également à fournir des gels désinfectants aux employés des caisses enregistreuses, entre autres.

Gants pour tous les employés sur le lieu de travail

Nous fournissons des masques buccaux au personnel de nos magasins. Ils sont libres de choisir de les porter ou non (à condition qu'ils le fassent conformément aux instructions correctes d’utilisation). Nous les mettons à disposition, en suivant les instructions du dernier décret ministériel. Si cela devait changer, nous ajusterons bien sûr notre politique - nous attendons de nouvelles instructions du gouvernement.

Déploiement des écrans en plexiglas au niveau des caisses (là où l’on paie).

Désinfection régulière des surfaces touchées avec les mains (poignées, poignées des congélateurs, ...).

Désinfection continue des chariots (à l'entrée du magasin et depuis cette semaine également au "changement de chariot" à la caisse pour les formules du magasin où cela est applicable (c'est-à-dire le chariot avec lequel le client sort).

Dans les magasins, des affiches de l'AFSCA indiquent aux clients d'acheter ce qu'ils touchent.

Nous continuons également de demander à nos clients de respecter strictement les règles et de prendre leurs responsabilités et leur civisme dans l'intérêt de tous : se laver régulièrement les mains, garder ses distances, ne pas se toucher le visage et acheter ce qu'ils touchent. Nous leur recommandons également de laver les fruits et légumes à la maison avant de les consommer."

La famille de Mohamed Nahi ne conteste pas ces mesures. Elle regrette juste qu'elles soient intervenues après que leur proche ait demandé à pouvoir porter un masque et des gants, ce qui lui aurait été refusé au motif "que ça ferait peur à la clientèle", soutient-elle dans La DH-Les Sports+ de ce samedi.