Deux des avocats chargés de la défense d'hommes arrêtés après la mort suspecte d'un garçon de neuf ans dans le centre pour demandeurs d'asile de Broechem (province d'Anvers) se sont exprimés pour la première fois vendredi. "Cela me semble être un dossier complexe dans lequel il reste beaucoup de choses à clarifier", a déclaré Me Bart Vosters.

Daniel, un garçon de 9 ans d'origine libano-palestinienne, a été retrouvé mort mercredi sur le site du centre, où il vivait avec sa mère. Il avait été vu pour la dernière fois lundi soir alors qu'il circulait à bicyclette.

Cinq suspects, des hommes âgés de 19, 20, 21, 24 et 34 ans, ont été arrêtés dans le cadre de cette affaire mercredi. Plusieurs d'entre eux séjournaient au centre d'asile. Ils sont soupçonnés de prise d'otage et d'assassinat.

"Mon client a fait des déclarations et coopéré à l'enquête mais il nie toute implication", a fait savoir l'avocat Cédric Monheim, conseil du suspect âgé de 20 ans.

Me Bart Vosters, qui représente le jeune homme âgé de 24 ans, ne s'est pas étendu sur la position de son client. "Je peux seulement dire qu'il a été interrogé deux fois entre-temps et qu'il collabore à l'enquête (...). Cela me semble être un dossier complexe dans lequel il reste encore beaucoup de choses à clarifier. J'y aurai accès lundi et je vais discuter avec mon client des indices de culpabilité à son encontre."

Mardi, les cinq personnes suspectées comparaîtront devant la chambre du conseil, qui devra décider de prolonger leur détention ou non.