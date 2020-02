Il la tire par les cheveux, lui donne des coups de poing. Après douze séparations, elle veut tenter une treizième fois.

Frédéric n’est pas un tendre. L’homme de 47 ans a déjà été condamné deux fois pour harcèlement et coups et blessures à ses partenaires. En 2006, à un an d’emprisonnement. En 2010, à dix mois. En 2006, la brute a fait un mois de préventive. Et deux mois en 2010.

Passons sur les années 2010 à 2015 de cet homme qui, dans sa vie professionnelle, est magasinier-manager chez Colruyt, payé 3 000 euros par mois. En 2015, des ennuis de santé lui ont valu cinq infarctus. Nous en venons ainsi aux faits.