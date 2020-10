Au début du lockdown, en mars, Nadia est entrée dans une application de communication, Talkie-Walkie, et par elle s’est liée avec une utilisatrice à qui elle a confié des aspects intimes de sa vie privée. "J’avais mis le doigt dans un engrenage."

À la fin du confinement, la Bruxelloise a moins utilisé Talkie-Walkie, ce qui semble avoir suscité une étrange réaction chez sa correspondante : "Elle n’acceptait pas qu’on ne se parle plus. Elle s’est mise à me harceler en utilisant contre moi ce que je lui avais confié, persuadée qu’avec Talkie-Walkie, nous étions dans l’anonymat."

Victime d’un cyberharcèlement, Nadia a souhaité partager sa mésaventure avec nos lecteurs : "Et maintenant, la police pense que je suis parano et me dit d’aller voir un psychiatre."

L’application Talkie-Walkie, qui marche fort, permet aux utilisateurs de communiquer entre eux comme avec des talkies-walkies, étant entendu que les échanges sont anonymes et que vous pouvez contacter des personnes inconnues, au hasard, aussi dans votre région. "Chacun a sa fréquence et un groupe. Je m’étais posée sur une des fréquences belges, 10.83."