J’étais gardienne de la paix. J’ai appris qu’un collègue avait des comportements suspects envers les enfants près des écoles. J’ai voulu dénoncer les faits. Trois mois après, j’étais mise à la porte."

C’est cette injustice que Nathalie Hoffmans a voulu confier. Dans la commune bruxelloise d’Anderlecht, elle était la responsable-adjointe des gardiens de la paix, un service de 50 stewards censés apporter un sentiment de sécurité dans les quartiers, en particulier aux abords des écoles.

C’est par une cheffe d’établissement qu’elle fut informée du comportement d’un steward. "La directrice ne voulait plus de ce steward pour surveiller les sorties d’école. On avait remarqué qu’il s’intéressait à un petit garçon et le suivait après les cours jusque chez lui. La mère de l’enfant m’a confirmé et m’a confié son inquiétude. Le problème, me disait-elle, était que son mari "était dans la police" et qu’elle avait trop peur de ses réactions pour aller porter plainte."