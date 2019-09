Les jurés de la cour d'assises du Hainaut ont déclaré Nathan Duponcheel coupable de l'assassinat de Alfred Gadenne, le bourgmestre de Mouscron. Les faits avaient été commis le 11 septembre 2017 au cimetière de Luingne. Le jeune homme avait attendu le bourgmestre et avait évoqué un problème sur une tombe pour l'attirer vers lui. Il avait donné son premier des quinze coups de couteau (dont quatre d'égorgement) par l'arrière. Il avait, ensuite, contacté le 112 et des proches. Il avait dit à ces derniers qu'il avait fait une bêtise et qu'il était désolé.

Pour rendre cette décision, les jurés ont tenu compte des aveux de l'intéressé confirmés, notamment par la présence, le jour des faits, de plusieurs cutters dans son sac. Ils ont également pris en considération nombre de lésions sur le corps de la victime. La cour a estimé que la détermination dont avait fait preuve le jeune homme de 20 ans ne faisait aucun doute sur ses intentions d'homicide et sur la préméditation des faits.

Les jurés ont également estimé que Nathan Duponcheel était coupable de détention d'armes avec intention de nuire le jour de son évasion alors qu'il était détenu sous bracelet électronique. Pour rappel, il avait brisé celui-ci quelques jours à peine après avoir bénéficié de la détention sous bracelet. Il avait "pété un câble" lorsqu'il a appris que celle dont il était amoureux était retournée avec son meilleur ami. Il était sorti avec un couteau en main. Il avait déclaré que la présence de ce couteau se justifiait par son envie de suicide. Mais, la cour a estimé que c'était dans l'intention de nuire qu'il détenait ce couteau. Elle a tenu compte du fait qu'il avait déclaré qu'il n'avait pas parlé de l'arme qu'il détenait ce jour-là lorsqu'il avait été interrogé car il avait honte de ce qu'il allait en faire.