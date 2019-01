Sous le soleil de Rabat, Malika était loin d’imaginer l’été dernier que pendant ses vacances au Maroc, on usurperait dans sa ville natale de Bruxelles son identité pour souscrire deux crédits d’une valeur totale de 6 101 euros ! L’un pour des commandes dans le catalogue de La Redoute, le second pour des dépenses courantes. Le tout via AlphaCredit, leader du crédit à la consommation en Belgique, la filiale de BNP Paribas Fortis.Ce n’est que fin du mois de décembre dernier que Malika réalise le très mauvais tour joué en son absence, apprenant ainsi par courrier qu’elle se retrouve fichée comme mauvais payeur à la Banque nationale.(...)