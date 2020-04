Pour les conducteurs de bus, le coronavirus a également changé la manière de travailler au quotidien. Les bus remplis et bruyants, c’est désormais terminé. Tout le monde rentre par l’arrière, on compte au maximum cinq personnes pour un bus "normal" et on peut monter jusqu’à 12 passagers en permanence dans un bus articulé. "Les dispositions qui ont été prises sont les bonnes, note Nebih Alev, chauffeur au TEC. On dispose d’une zone autour de laquelle les passagers ne peuvent pas s’approcher et il n’y a plus de tickets à bord des bus."

