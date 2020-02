Neuf personnes ont été interpellées, dont quatre ont ensuite été inculpées.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé, jeudi, à neuf perquisitions simultanées à la prison de Nivelles, à la Cité Modèle à Laeken, à Molenbeek-Saint-Jean, à Woluwe-Saint-Lambert, à Jette, à Berchem-Sainte-Agathe ainsi qu’à Dilbeek, dans le cadre d’une enquête pour de nombreux vols. À l’issue de ces perquisitions, neuf personnes ont été interpellées, dont quatre ont ensuite été inculpées.

L’enquête, toujours en cours, vise une bande ayant des liens avec la Cité Modèle à Laeken et qui aurait commis plusieurs "home invasions" dans les environs de ce quartier résidentiel. La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles, avec un appui de la police fédérale, a procédé à l’interpellation de neuf hommes, entre 19 et 24 ans. Quatre d’entre eux ont été inculpés pour association de malfaiteurs et mis à disposition du juge d’instruction, un autre a été privé de liberté pour violation de ses conditions de libération conditionnelle, un sixième est quant à lui déjà incarcéré (à la prison de Nivelles) et les trois derniers ont été relaxés. "Les neuf hommes interpellés sont tous défavorablement connus de la justice et ont un lien passé ou actuel avec la Cité Modèle. Ils sont soupçonnés d’être membres d’une même association de malfaiteurs", a précisé la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.

"De mi-septembre à fin octobre 2019, quatre "home invasions" et une tentative de pareil méfait au préjudice principalement de personnes âgées résidant dans ou aux environs de ladite cité laekenoise ont été commis, ainsi que plusieurs vols à main armée à l’encontre de magasins de nuit, de supermarchés ou encore d’un restaurant. Les suspects interpellés pourraient être en lien avec ces différents méfaits", a-t-elle déclaré.