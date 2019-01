Abonnés F.Ngom et J.T.

Le drame est survenu lors du réveillon de la Saint-Sylvestre. Dany S. a occasionné un accident qui a coûté la vie aux deux passagers de sa voiture : Nicolas Pierre, 18 ans, et Anthony Ferri. 20 ans. La voiture de Dany S. a heurté de plein fouet un véhicule arrivant en sens inverse où se trouvaient cinq personnes: un adulte et quatre enfants. On déplore parmi ceux-ci trois blessés qui ont été conduits en milieu hospitalier.

Dany S. a, par la suite, tenté de prendre la fuite avec le véhicule accidenté qu’il a volé. Mais il n’est pas allé loin…

(...)