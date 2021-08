Noëlle ne décolère pas. Depuis quatre ans, elle se bat pour récupérer des bijoux qui, selon elle, ont été volés par la police lors d’une perquisition dans un domicile de Woluwe-Saint-Lambert.

Retour sur les faits. Il y a trois ans, Noëlle s’apprêtait à déménager de son appartement situé sur la Côte. Des ouvriers devaient réaliser des travaux et elle a dès lors déposé toutes ses affaires de valeur et ses bijoux chez un ami qui vit à Woluwe-Saint-Lambert. "Il a une maison hypersécurisée avec alarme et porte blindée. J’ai donc déposé la cassette de bijoux de valeur qui appartenaient à ma grand-mère. Elle contenait une broche en or avec des pierres précieuses, ainsi qu’une montre en or. Tout était en or, y compris le boîtier", se remémore Noëlle.