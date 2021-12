À l’initiative d’Enabel, l’Agence belge de développement, la police fédérale belge travaille avec les services de police du Burkina Faso et du Bénin en vue d’améliorer la sécurité et de rétablir la confiance avec la population.

"Aujourd’hui, il ne suffit plus de faire face aux différentes problématiques de sécurité et de criminalité présentes uniquement dans son propre pays, déclare Peter De Buysscher, directeur international de la Police Fédérale. En raison de la mondialisation, il est également nécessaire pour nous, en tant que police fédérale, d’être présents à l’étranger et dans les pays tiers."

(...)