Après la brigade à cheval, lancée début du printemps, la zone de police Montgomery, celle qui couvre les communes d’Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Saint-Pierre, poursuit sa lancée sur une politique de mobilité douce avec l’achat, cette fois, de vélos électriques.

Les trottinettes ne sont pas encore à l’ordre du jour mais pour ce qui est des deux roues électriques, le chef de corps Michael Jonniaux nous annonce qu’une vingtaine d’engins de ce type circuleront sur la zone Montgomery d’ici la fin de l’année au plus tard. "Cela cadre avec la société actuelle qui en utilise de plus en plus. On se rend compte aussi que (...)