L’application, lancée ce vendredi, apportera une aide concrète aux victimes de cyberharcèlement à l’école ou au travail.

Le cyberharcèlement, qu’il soit scolaire, sexuel ou professionnel, est un véritable problème de société. Au-delà de la sensibilisation au phénomène, c’est une solution concrète pour les victimes que le projet Cyber Help veut apporter. Initiée par le bourgmestre montois Nicolas Martin, l’idée a fait son chemin et l’application sera lancée officiellement ce vendredi par plusieurs partenaires dont la police fédérale, l’Université de Mons, la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’ASBL Sors de ta bulle et Child Focus.

Le commissaire Olivier Bogaert de la Federal Computer Crime Unit et le psychopédagogue Bruno Humbeeck, tous les deux à la tête du projet, ont accepté de le présenter en exclusivité pour La DH.