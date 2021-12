"Il s’agit d’un dossier du parquet fédéral et l’action de ce matin a été menée par un juge d’instruction de Charleroi", explique Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral.

L’action a mobilisé quelque 250 policiers. "Les perquisitions se sont majoritairement tenus en Région bruxelloise mais aussi à certains endroits en Flandre et en Wallonie. Nous avons saisi plusieurs véhicules, des armes en quantité pas très significative et une somme importante d’argent qui devrait avoisiner les 100.000 euros", précise Eric Van Duyse. "Ce qui était important pour l’enquête, ce n’était pas tant de saisir des quantités importantes mais bien de démanteler un réseau de trafic de drogue qui avait des connexions internationales et fortement centrées sur une distribution en Belgique."

Au total, une vingtaine de personnes ont été interpellées. Les mandats d’arrêt dépendront du juge d’instruction

Les perquisitions ont été menées mercredi dès l'aube, notamment à Anderlecht, Ixelles, Saint-Josse-ten-Noode, Evere, mais aussi La Louvière, Monceau-sur-Sambre, Wavre ou encore Anvers. Ces opérations sont directement en lien avec l'exploitation des données du réseau de télécommunication crypté SKY ECC, qui a été utilisé par de nombreux narcotrafiquants ces dernières années, et démantelé il y a quelques mois.

Les enquêteurs visent ici des membres d'une organisation criminelle active dans le trafic de drogue à l'échelle internationale, notamment des personnes de nationalité albanaise, selon certains médias. Ils sont soupçonnés d'avoir établi en Belgique un vaste réseau de conditionnement et de distribution de drogue, avec blanchiment de l'argent tiré des infractions. Il est question de trafic de cannabis et de cocaïne.

Un agent de douane anversois sous mandat d'arrêt

Un douanier de Tessenderlo âgé de 38 ans a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction d'Anvers. Il est soupçonné d'avoir aidé, grâce à sa fonction, une organisation criminelle, indique le parquet mercredi. Le quasi quadragénaire aurait renseigné des trafiquants de drogue sur la façon dont sont scannés les conteneurs et sur les mesures à prendre pour éviter les contrôles. C'est une fois de plus l'analyse des conversations cryptées dans le cadre de l'enquête sur Sky ECC qui a permis de mettre au jour les faits présumés.

Lundi, la police judiciaire fédérale d'Anvers a mené des perquisitions à son travail et à son domicile. Le douanier a ensuite été entendu mardi par le juge d'instruction et placé sous mandat d'arrêt pour violation du secret professionnel, corruption passive et participation à une organisation criminelle.