Elle fait une nouvelle fois écho, dans l'état du Texas. Les autorités ont été prévenues d'un conflit domestique au domicile - une grange sommairement aménagée - d'Andrew Fabila et Paige Harkings, tous les deux âgés de 24 ans. En arrivant sur les lieux, ils ont retrouvé l'homme avec le visage recouvert de griffes. Ils ont alors entendu des bruits suspects émaner de l'habitation.Ils ont alors fait une découverte macabre : deux enfants affamés enfermés dans une cage de 90 cm² et deux autres enfants recouverts d'excréments et d'urine. Le shérif, qui a assisté à la découverte, a annoncé à CBS News n'avoir jamais été témoin d'une scène pareille.Paige Harkings, mère des quatre enfants, et Andrew Fabila, qui n'est le père que de l'un d'entre eux, ont été inculpés de quatre chefs d'accusation de mise en danger d'enfants. La mère a aussi été inculpée pour agression aggravée.Les enfants, âgés de 1 à 5 ans, ont été emmenés à l'hôpital pour observation et ont ensuite été placés en centre ou famille d'accueil.