Dans une vidéo prise par un codétenu, il reproclame sans embarras son statut de victime du système et reparle des réseaux.

"De deux choses l’une, soit Dutroux a spontanément fait des confidences à un codétenu qui l’a filmé à son insu pour ensuite monnayer les images à des journalistes. Soit il a tout orchestré lui-même avec un codétenu pour une nouvelle fois brouiller les pistes et, pourquoi pas, commercialiser via son complice de prison ces images. Avec lui, il faut s’attendre à tout. Il n’en serait pas à son coup d’essai. Par le passé, il s’était déjà fait filmer par son fils. "

Georges-Henri Beauthier est dégoûté. L’avocat vient de prendre connaissance de la énième salve de Marc Dutroux. Et en s’exprimant ainsi, il dit exprimer non seulement ses impressions mais aussi celles de ses clients Lætitia Delhez et de Jean-Denis Lejeune, le papa de Julie.